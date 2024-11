I numeri di Savona con la Juventus

13 presenze

8 volte titolare

2 goal

0 assist

721 minuti giocati

Tra le note liete di questo inizio di stagione dellac'è sicuramente la crescita di. L'esterno classe 2003, dopo un avvio di annata davvero positivo, si è guadagnato la sua prima convocazione in Nazionale agli ordini di Luciano Spalletti. Il calciatore bianconero sarà dunque a disposizione del commissario tecnico azzurro per le prossime sfide contro Belgio e Francia, in programma rispettivamente giovedì 14 e domenica 17 novembre. Di seguito ecco i numeri fatti registrare sin qui in bianconero.