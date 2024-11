Nicolò Savona parla in conferenza dopo Juve-Torino."Mi sto trovando bene in campo, abbiamo fatto due vittorie consecutive senza subire gol. Oggi vinto il derby, è sempre una gioia immensa vincere una partita così. Per me la prima volta, emozione particolare, siamo tutti molto contenti"."Motivo di orgoglio indossare la maglia della Nazionale maggiore. Ero a casa, quasi non ci credevo. Ero molto emozionato e sono molto contento"."Molto importante non subire gol, ti rende forte ed è sempre una bella cosa, soprattutto con il gioco che cerchiamo di esprimere. Cerchiamo sempre di trovarlo"."In allenamento ogni singolo giocatore si allena al 100%. Sarà difficile per il mister fare le scelte per quando si gioca la partita. Gruppo giovane ma forte. Sarà il mister a fare le sue scelte. Siamo a sua completa disposizione"."A che punto siete? A livello anche di gioco, di maturità, siamo cresciuti molto. L'allenatore di un allenatore nuovo ci richiede gioco diverso, c'è bisogno di tempo per tutti i meccanismi. La strada è ancora molto lunga, partita dopo partita cresceremo sempre"."Devo dire che è una squadra venuta a pressare per tutta la partita. Venivamo a prenderci alti, abbiamo fatto un'ottima gara, molte volte siamo usciti palla al piede. Siamo contenti per aver portato la partita a casa"."Ma in realtà no, non mi aspettavo questo forte inizio. Non c'era. Ora che ne ho fatti 2, sarà difficile mantenere questo livello".