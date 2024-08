Al termine della partita tra, conclusasi con una vittoria per i bianconeri, Nicolò Savona ha espresso tutta la sua gioia per una giornata che resterà indimenticabile nella sua carriera. Il giovane esterno, che ha fatto il suo debutto da titolare, è stato anche protagonista con il suo primo gol in Serie A."Ciao tifosi bianconeri, sonodi aver fatto il primo gol in Serie A. E soprattutto il mio debutto da titolare," ha dichiarato Savona, visibilmente emozionato. "Speriamo di continuare così. Sempre forza Juve."Le sue parole hanno trasmesso l'entusiasmo di un giovane che sta vivendo il sogno di ogni calciatore, contribuendo al successo della squadra in un'importante partita di campionato. Per Savona, questo rappresenta solo l'inizio di un percorso che promette grandi soddisfazioni, sia per lui che per i tifosi bianconeri.