Milan-Juventus: da Thuram a Koopmeiners e Mckennie, le prestazioni dei bianconeri

Nessun goal, un punto a testa e poche, pochissime emozioni. È questo il verdetto dellaPer i bianconeri, nella serata del Meazza, matura il settimo pareggio in campionato.In una serata nella quale i bianconeri sono stati chiamati a fronteggiare una situazione di emergenza assai marcata, al punto che la squadra disi è presentata al confronto diretto del Meazza senza attaccanti di ruolo.In altre parole, una serata complicata - per giunta contro un avversario al gran completo - nel quale sono emerse comunque note positive, controbilanciate da altre che lo sono stato un pó meno.Il centrocampista francese, ha preso per mano la mediana zebrata inscenando una gara di grande spessore. Strappi e fisicità a profusione per un giocatore che, archiviato il suo periodo di apprendistato, ora ha letteralmente cambiato marcia.Sulle stesse frequenze si è espresso anche Savona che,, ha superato il compito a pieni voti annullando, di fatto il numero 10 rossonero. Tra gli highlights della sua prestazione c'è stata la grande chiusura in scivolata proprio sul portoghese, a certificare una gara di livello alla Scala del Calcio.Tra le note dolenti, invece, vanno catalogate. Thiago Motta ha affidato a loro due il compito tattico di galleggiare tra la trequarti e l'attacco bianconero con tanto di licenza per inserirsi e togliere ogni punto di rifermento alla retroguardia milanista.Scenario che, purtroppo, non si è concretizzato. La gara dell'olandese e dell'americano si è sviluppata su frequenze decisamente basse. Il risultato? Una serata decisamente sottotono, condita da diversi errori e da pochi spunti degni di nota, seppur con qualche attenuante. Arriveranno, come si suol dire, giorni migliori.