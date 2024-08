Sassuolo-Juventus Women, dove vedere la sfida

Esordio per la Juventus Women in questa nuova Serie A femminile ed esordio per il nuovo tecnico Max Canzi. Le bianconere scenderanno in campo domenica alle ore 18 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, proprio dove avevano concluso la passata stagione ma con diversi cambiamenti. Intanto però, dove si potrà vedere la sfida di domenica?La gara tra la Juventus Women ed il Sassuolo sarà visibile oltre che allo stadio Enzo Ricci anche in diretta streaming su Dazn che ha i diritti tv per la Serie A Femminile per il prossimo triennio.