Intervenuto nel corso del Gran Galà per l'apertura del calciomercato estivo 2024 a Rimini, il direttore dell'area tecnica del, ha aperto alla possibilità chepossa lasciare il club rossoblù in estate, alla luce di una stagione ad altissimo livello, impreziosita da un buon rendimento a Euro 2024. Dopo Thiago Motta, e probabilmente Zirkzee, il Bologna potrebbe perdere un altro pezzo pregiato. Di seguito ecco le sue dichiarazioni riportate da Fabrizio Romano:"Vi confermo che valuteremo proposte per Riccardo Calafiori. Sarebbe fantastico trattenerlo ma dobbiamo essere realisti. In caso di buona proposta, ne discuteremo".