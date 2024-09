In una intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni su Cristiano Giuntoli. I due hanno lavorato assieme durante la permanenza di entrambi a Napoli. Di seguito le dichiarazioni di Sarri.SARRI - "Ci riuscirà sicuramente. Non so dire in che tempi ma riuscirà. Capisce velocemente idee e caratteristiche dei giocatori ideali per il suo allenatore. Ha grande coraggio e lo trasmette a squadra e staff. Lo stimo molto quindi sono certo abbia avuto le sue ragioni per una svolta cosi secca".