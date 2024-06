Sarri, l'intervista al Corriere della Sera

Mauriziodopo aver detto addio alla Lazio è senza squadra. Una situazione che ha commentato così nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Offerte?E sinceramente un po' mi spiace, c'erano panchine libere in squadre che immaginavo potessero fare per me. Non sono stato interpellato neanche per una chiacchierata. Sono i presidenti a decidere, ci mancherebbe. Ma meritavo di essere ascoltato almeno un quarto d'ora"."Si può ridere finché si vuole, ma andò così. Cn Inter-Juventus. Noi eravamo in ritiro in albergo:Era già troppo tardi: noi perdemmo con la Fiorentina e lo scudetto andò alla Juve»."Fu un percorso di grande sofferenza, con tanto di discussioni in famiglia. Diciamo che da tifoso del Napoli ho fatto fatica. Non avrei dovuto lasciare il Chelsea, ecco"."Non c'è dubbio. C'erano buone basi per restare, ho commesso un grosso errore. Abbiamo vinto l'Europa League, il progetto era grande ma volevo tornare in Italia, purtroppo».SU DE LAURENTIIS - "Le storie più belle del calcio sono quelle in cui non si è vinto. Con De Laurentiis ho avuto un rapporto non sempre facile, ma lo ringrazierò sempre per avermi dato la possibilità di allenare la squadra per cui tifavo da bambino. Comprerò casa a Napoli".