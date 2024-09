Traguardo importante per. Mentre sono in corso gli ultimi minuti del match trae Como, il club bianconero ha diffuso questa nota: "Una colonna della storia della Juventus Women ha raggiunto quest'oggi un traguardo importante con i nostri colori. Per Sara Gama infatti sono diventate 150 le presenze con la maglia della Juventus Women in occasione della prima sfida casalinga, contro il Como Women, della stagione 2024/2025. 108 in Serie A, 21 in Coppa Italia, 5 in Supercoppa italiana e 16 in Women's Champions League, per un totale di 150 per il capitano, da sempre, della Juventus Women. Congratulazioni, Sara!".