Sandro Sabatini su CM: 'Juventus migliore senza Vlahovic'

AFP via Getty Images

Sulle colonne di Calciomercato.comcommenta così lavista oggi contro il Milan: "Due partite belle e consecutive, così, la Juventus di Thiago Motta non le aveva mai esibite. Nemmeno in avvio di stagione. Sarà un caso che queste due prestazioni siano arrivate senza centravanti? Sì. Però… Però viene da pensare che la formula migliore dell’allenatore bianconero sia quella con un uomo di movimento al posto del numero 9, chiunque esso sia. Il paradosso è che lo Zirkzee del momento () ha giocato con tanta buona volontà ma senza profitto. Ma tutta la squadra gira meglio attorno a questa sorta di modulo con il buco in mezzo. Aspettando, il cui futuro è più in bilico di quel che si pensi, si vedrà se cambierà la situazione con, a patto che almeno per la prossima trasferta di Napoli venga superata la difficoltà burocratica del tesseramento".