Le parole di Sandroa Radio Sportiva:"Zielinski? C’è qualcosa che non mi torna del mercato della Juventus. Giuntoli veniva dal Napoli e sapeva che c’era questa opportunità. Non capisco come sia stato possibile che l’Inter l’abbia preso con tanta facilità. Scambio Chiesa-Frattesi? Non ci sono i numeri ora. Ma su Chiesa si sta esagerando: fuori dalla rosa della Juve? A tutto c’è un limite. Mi sembra che si sia dato un potere troppo ampio a Motta, scelta poco aziendalista. Perché fuori rosa? Perché non rinnova o perché non accetta la cessione e non si sa bene dove? In entrambi i casi è un suo diritto restare in rosa. Sembra tutto normale e non lo è: si sta impoverendo un patrimonio tecnico italiano".