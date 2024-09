Sandroai microfoni di Calciomercato.com ha commentato la sfida di ieri sera tra Juventus e PSV. Queste le sue parole:"Juve stellare in Eurovisione. Dopo 685 giorni di assenza dalla Champions League, la squadra di Thiago Motta fa rivivere sensazioni antiche, con un richiamo alla storia, anzi alla leggenda. Il gol che stappa la sfida al (modesto) Psv Eindhoven è una magia di Yildiz, un arcobaleno alla Del Piero che travolge la nostalgia e fa rivivere ai tifosi la magia dell’ex capitano, nonché ex padrone dell’iconica maglia numero 10. La prestazione è complessivamente notevole, anzi brillante. Nettamente la miglior partita della stagione bianconera, perché non tutte le partite vinte segnando tre gol sono uguali, ovviamente. E infatti i 3-0 iniziali con Como e Verona non reggono il paragone con questo 3-1".