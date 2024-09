Arrivano ulteriori conferme sul prossimo futuro di, grande sorpresa di questo inizio di stagione della. Come riportato da Sport Mediaset, l'esterno belga classe 2004 è pronto a rinnovare con la Vecchia Signora fino al 2029 (il suo attuale contratto è in scadenza nel 2026), con un importante aumento dell'ingaggio. Il club bianconero è già in stretto contatto con i suoi agenti, perciò l'accordo definitivo dovrebbe essere raggiunto a breve. Intanto Mbangula vede una maglia da titolare anche per il match di questa sera contro la Roma, e sarebbe la terza consecutiva.