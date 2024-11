Sampdoria-Juventus Primavera, le parole di Magnanelli

La Juventus Primavera torna a vincere in campionato dopo il 2-2 contro il Bologna. I bianconeri hanno vinto 3-1 contro la Sampdoria con i gol di Di Biase, Lopez e Biliboc. Al termine della partitaha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, esprimendo rammarico per l'approccio al match.'Onestamente oggi salvo soltanto il risultato. Dovevamo vincere, ci siamo riusciti, ma tante cose non mi sono piaciute, a partire dall'approccio alla gara. Sono sicuramente tre punti importanti anche perchè siamo tornati a vincere fuori casa. La Sampdoria, però, avrebbe meritato di più. Dobbiamo continuare a lavorare, io in primis, perchè la stagione è molto lunga e le partite saranno sempre più difficili. Ripeto, oggi salvo soltanto il risultato. Era importante tornare a casa con una vittoria, ma non posso ritenermi soddisfatto della prestazione'.