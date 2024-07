Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dt dell'Gianluca Nani ha parlato anche di, da tempo sulla lista degli obiettivi dellama ora vicino - pare - al. "Samardzic è un giocatore dell’Udinese che non vogliamo vendere, è importante", ha assicurato il dirigente. "Se dovesse arrivare una proposta che reputiamo all'altezza fa parte del nostro lavorare valutarla e discutere sia con il calciatore che l'entourage e la squadra che propone. Non lo stiamo proponendo ad altri club, è determinante e forte; è anche grazie a un suo goal parliamo ancora dell’'Udinese in Serie A. C'è stato un contatto abbastanza veloce con il Milan, non c’è nessuna trattativa o offerta. Siamo contenti di tenerlo. Mi stupirei se non lo cercassero altre squadre, come successo con Inter, Lazio, squadre di Premier; è normale che sia richiesto, per noi è un motivo di orgoglio".