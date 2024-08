L'Udinese non ha intenzione di fare sconti per il cartellino di Lazar. I friulani hanno fissato il prezzo del trequartista a 20 milioni di euro più bonus, una cifra che il Milan ha già respinto. Nonostante i rossoneri abbiano tentato di abbassare l'importo con l'inserimento di una contropartita tecnica, l'Udinese rimane ferma sulla propria valutazione.Samardzic, il cui contratto con l'Udinese scade nel 2026, è valutato molto alto dal club bianconero, che considera il giovane talento una risorsa preziosa. La richiesta economica rappresenta una sfida per il Milan, che deve ora decidere come procedere se intende ancora portare il trequartista a Milano. Il futuro di Samardzic resta dunque incerto, con i rossoneri che potrebbero dover alzare l'offerta o cercare altre soluzioni per rinforzare il proprio centrocampo.