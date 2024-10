Intervenuto ai microfoni di GOAL,ha parlato anche di, suo allenatore al: "Ricordo che continuava a dire 'Partita per partita, ragazzi'. Ma poche settimane prima della fine della stagione lo ha detto pubblicamente in una conferenza stampa: 'Il nostro obiettivo ora è la Champions League.' Ce l'aveva chiesto in anticipo. Un giorno, prima dell'allenamento, ci ha detto: 'Come vi sentite? Perché se volete che lo dica, lo dirò'. 'E noi: 'Sì, ora è il momento. Siamo pronti a lottare per la Champions'. Penso che farlo appena prima della fine della stagione sia stata la scelta più giusta, perché se lo avesse fatto prima avrebbe creato ulteriore pressione o aspettative irrealistiche".Beukema ha poi fatto un confronto tra l'attuale allenatore della, che lo ha sostituito al Bologna: "Tra i due ci sono delle somiglianze, ma anche delle differenze. Thiago Motta durante gli allenamenti parla un po' meno lasciandoci perlopiù allenare, mister Italiano invece dialoga maggiormente e lo fa a livello individuale. Motta voleva che costruissimo sempre dal basso e sebbene anche Italiano lo voglia, a volte ci dice di essere più diretti. Si aspetta molto da noi e se qualcosa non va bene lo sentiamo subito, ma è positivo perché così sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per competere al massimo livello. Alla Fiorentina ha svolto un buon lavoro, in particolare in Europa".