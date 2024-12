Si parla molto in questi giorni del futuro di, che dopo la più recente vittoria del Liverpool ha sostenuto che quel match potrebbe essere stato l'ultimo per lui contro il Manchester City. "Forse Mo sa di più sui 115 capi di accusa (per possibili violazioni al Fair Play Finanziario, ndr) quindi si aspetta che non saranno in Premier League la prossima stagione! Io me li aspetto in Premier League. Scherzo, ripeto: scherzo", la battuta che ha subito fatto il giro del web del tecnico, che poi ha citato anche: "Forse è vero che dipendiamo troppo da lui, che lo stiamo spremendo un po’. Ma a causa degli infortuni di Federico Chiesa non abbiamo veramente un sostituto di Salah". L'egiziano è stato anche accostato alla stessa Juventus , senza però riscontri particolarmente concreti.