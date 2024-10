Juventus-Cagliari, il commento di Sabatini

"La rovina della Juve (e degli juventini) è ascoltare chi fa il paragonecon cieco fanatismo, senza esclusione di colpi (bassi) e con inclusione di teorie stravaganti sul gioco", le parole disu calciomercato.com dopo il pareggio tra la Juventus e il Cagliari."La Juventus aveva costruito sulla fase difensiva il suo bel percorso in campionato e ottimo in Champions League. Ma stavolta si è consegnata a una decina di ripartenze del Cagliari. A memoria, anche senza il supporto di dati e statistiche appropriate, non si ricorda una squadra di Thiago Motta subire tante ripartenza come avvenuto in Juve-Cagliari. E il tutto forse (anche) per colpa dell'entusiasmo successivo alla bellissima vittoria di Lipsia".