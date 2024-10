Sandrorisponde così ad alcune domande su Lele Adani sui suoi canali social."Ho tolto tutte le domande su Adani che c'erano, per un motivo molto semplice. Sono sincero: padre tempo era andato in ferie e adesso è tornato. Opera in silenzio? No, padre tempo s'era addormentato. E su questa cosa riflettete. Io ho un problema con Adani, che per me non dice niente di calcio. Non lo stimo come opinionista tecnico-tattico e parla di monte ingaggi. Quando dice: Cambiaso lo vuole il Real Madrid. Allora lo dovevi dire anche come giocatore migliorato da Allegri. Mi sembra una manipolazione. Mi ricordo anche quando ha provato a fare il vice allenatore, e l'hanno mandato via. E lo ricordo pure a Brescia, da giocatore: non è stata una bella storia. Ricostruire la propria immagine? Non basta una pettinata".