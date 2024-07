Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare della situazione relativa a Matias Soulé, possibile sacrificato del mercato estivo della Juventus, con la corsa diventata di fatto esclusivamente aperta a due squadre: la Roma e il Leicester. Di seguito le parole di Sabatini: "Pochi giorni fa Soulè è stato avvicinato da Giuntoli per un faccia a faccia. Giuntoli l’ha invitato ad accettare il trasferimento in Premier League al Leicester. Soulé ha risposto di preferire un trasferimento alla Roma“. La richiesta della Juve, in tal senso, non cambia: per lasciare partire il classe 2003 serviranno 35 milioni di euro.