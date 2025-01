Sabatini a CM: 'Thiago Motta e Vlahovic crisi di feeling'

AFP or licensors

Sandro Sabatini a calciomercato.com:Aspettando un tiro in porta. Perfino alla fine. Niente. Senza gol non si vince, al massimo si pareggia. E senza tirare in porta, al massimo si stabilisce un record che qualche statistico andrà a ripescare nei tabelloni di tutte le Champions della storia: non c'era mai stata, finora, una sfida con zero tiri nello specchio per 45 minuti, come accaduto in Bruges-Juventus nel primo tempo.Thiago Motta ottiene i playoff di Champions, obiettivo minimo, ma lo fa a capo di una partita monotona e senza spessore internazionale. Anche i cambi, poi, lasciano obiettivamente a desiderare.

Di Gregorio “senza voto” (pagella che non si usa più per colpa del Fantacalcio) però pasticcione con i piedi. Senza emozioni anche le valutazioni della difesa: Savona benino, Gatti bene, Kalulu benone e Cambiaso sufficiente. Douglas Luiz monopasso con poche idee, Locatelli invece tante idee e quasi tutte buone. Koopmeiners e Weah appena volenterosi. Mbangula vivacissimo e non si capisce perché sostituito.Nico Gonzalez centravanti per la serie “vorrei ma non posso”, con un clamoroso errore sottoporta nella ripresa. I subentrati tutti senza bagliori: Yildiz e Conceiçao abbastanza ingabbiati, Thuram e McKennie senza slanci, Vlahovic in evidente crisi di feeling con Thiago Motta.La Juve si assicura la qualificazione, almeno quella che passa attraverso i playoff. L'obiettivo minimo con il massimo sforzo.