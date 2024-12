, sulle colonne di Calciomercato.com, commenta così la prestazione messa in campo dallacontro il: "Juve concreta, solida, pratica, coraggiosa. E soprattutto vincente. Raffica di aggettivi positivi per incorniciare una prestazione che sfiora la perfezione. Nella notte più delicata per il cammino in, la squadra di Thiago Motta festeggia un successo che offre anche prospettive molto più incoraggianti per il futuro, pure in campionato. 2-0 senza discussioni, con un’unica prudenza: il Manchester City oggi sembra la pessima imitazione della grande squadra di qualche mese fa [...]. Manchester non pervenuto. Haaland fermo come una statua e Guardiola monumento di se stesso. Sembra la parodia di una grande squadra, questo City che gioca con presunzione esagerata e lentezza esasperata. Imbarazzante".