Sandroa Calciomercato.com ha commentato la situazione attuale della Juventus. Le sue parole:"9 punti in meno dello scorso anno è un dato imbarazzante, più del distacco che la Juventus ha dall'Atalanta ora capolista ma che può essere superata dal Napoli. Imbarazzante come il sesto posto che non può essere migliorato dai risultati di cui si è in attesa. Non migliorano neanche i riferimenti statistici perché la partita con il Bologna non ha evidenziato nulla di quello che era nella narrazione fino ad ora della Juventus di Thiago. No possesso palla, no XG, no tiri in porta, occasioni da goale no solidità difensiva., accompagnata da comprensione che dovrò finire anche perchè l'ultimo baluardo delle zero sconfitte è stato fortemente a rischio fino al goal di Mbangula che è stato un sospiro di sollievo. Il pubblico aveva fischiato come raramente fino ad ora, primo tempo imbarazzante, nella prima mezz'ora non aveva neanche superato la metà campo. La prestazione di Locatelli e tanti altri impalpabile, si salvano Danilo Vlahovic e Koopmeiners. Thiago espulso per un gestaccio, non appropriato".