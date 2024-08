Karl-Heinzha concesso un'intervista a la Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Beppe Marotta che coinvolgono anche la Juventus:"Non conosco i dirigenti di Oaktree, il fenomeno dei fondi nel calcio è nuovo e risponde a logiche diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Zhang, invece, lo conoscevo: siamo stati insieme a un Oktoberfest e ricordo che aveva accusato la seconda birra… Ma la garanzia societaria resta il mio amico Beppe Marotta, l’acquisto più importante di questa epoca: basti pensare alla squadra che ha creato con i suoi collaboratori, a come gestisce la società, a quanto la Juventus sia andata giù senza di lui. E’ il garante della transizione nel nuovo ruolo di presidente: dopo tanti affari insieme, posso dire che ci si può fidare. Non abbiamo mai litigato sul mercato perché per lui basta una stretta di mano. Spesso i nostri interessi si sono incrociati, un giocatore che nella nostra squadra non andava funzionava nella sua, e viceversa. Pensate a Coman, chiuso alla Juve e decisivo per l’ultima Champions vinta dal Bayern. Gli ultimi sono stati Pavard che l’anno scorso voleva a tutti i costi fare il centrale e Sommer che rischiava di essere chiuso da Neuer: sono contento che entrambi a Milano abbiano fatto così bene".