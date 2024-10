Rugani può tornare subito alla Juventus?

La Juventus dovrà fare a meno di Bremer per tutta la stagione e per questo la dirigenza è al lavoro per trovare un sostituto del brasiliano. Il club ha deciso di non andare su un profilo svincolato ma di aspettare un'opportunità nel mercato di gennaio. C'è invece la possibilità che Daniele Rugani, in prestito secco all'Ajax, possa tornare a Torino in anticipo?Rugani quest'estate è stato "bocciato" da Thiago Motta, che ha preferito insieme alla società puntare su altri profili. Ecco perché è difficile pensare che adesso il tecnico torni sui suoi passi. La Juve continuerà a lavorare per cercare un difensore.