Ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'agenteha parlato della situazione di, suo assistito, che nelle scorse settimane ha lasciato laper trasferirsi in prestito all': "Daniele al? Posso solo dire che piace a Manna, di più non posso dirvi. L'Ajax è il club storico d'Olanda, sono stato lì quindici giorni ed è una società molto organizzata. Attenti a Farioli, da ciò che ho visto mi sembra molto preparato nonostante la sua giovane età. La soluzione Ajax ci è piaciuta molto perché sono stati loro che dal 29 giugno mi hanno cominciare a chiamare per Rugani. Hanno fatto uno sforzo per prenderlo, lo abbiamo apprezzato molto".