Juventus, Rugani verso l'addio: le ultime



Il 'messaggio' di Giuntoli a Rugani

Perché Rugani può lasciare la Juve?

Come raccontato nei giorni scorsi, . E non solo per quanto riguarda le operazioni più "grosse" dal punto di vista economico e sportivo ma anche per tutti quei giocatori che non fanno parte del progetto e sono ai margini della rosa. In questa lista, un po' a sorpresa ci è finitoA sorpresa perché il difensore ha rinnovato il contratto un mese e mezzo fa.Rugani era uno dei tre giocatori della Juventus con il contratto in scadenza a giugno 2024. Gli altri erano Alex Sandro, che ha già salutato ufficialmente i bianconeri, e Adrien Rabiot, il cui futuro è ancora da definire. Ecco, Rugani invece aveva accettato la proposta del club. Un biennale fino al 2026 con ingaggio rimodulato su cifre più basse. Tra l'altro, proprio nei giorni in cui il classe 1994 ha prolungato il legame con la Juve, ancheOvvero quello di portare delle offerte che possano accontentare tutte le parti e concretizzare l'uscita. Un modus operandi che il dirigente sta utilizzando un po' con tutti quei giocatori che sono con la valigia in mano. In questi ultimi giorni Rugani è stato accostato a diverse squadre, sia estere che italiane. La Juve aspetta una proposta concreta per lasciarlo partire.Ma perché è arrivata questa decisione da parte della Juve? Sicuramente incide anche il cambio di guida tecnica.e l'ex tecnico bianconero ha più volte espresso elogi per Rugani. Thiago Motta invece preferirebbe profili differenti in difesa. Quello di Rugani è un fronte da monitorare con molta attenzione, può essere uno dei prossimi a dire addio alla Juve. La lista però è molto lunga.



