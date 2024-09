La prima tornata di partite delle Nazionali ha regalato gioia e soddisfazione anche a, il terzino svedese dellache Thiago Motta - dopo un convincente ritiro estivo - ha promosso in prima squadra direttamente dalla Next Gen. Il classe 2004 - che ha già esordito in Serie A nella vittoriosa trasferta contro il Verona - si gode il bel momento e raccoglie consensi anche in Nazionale. Convocato dall'Under 21 della Svezia, l'ex Brommapojkarna è sceso in campo nella roboante vittoria per 9-0 contro Gibilterra, entrando in campo al 58'. Il calciatore della Juventus si è reso protagonista nel corso del segmento di gara in cui è stato impiegato, confezionando un assist per il compagno Jönköping.