Sconfitta per lanella gara di qualificazione agli Europei di categoria contro i pari età dell'Olanda. La selezione svedese è stata infatti sconfitta dalla Nazionale Orange con un netto 3-0. Tra i protagonisti del match c'è stato un giocatore della Juventus., infatti, è sceso in campo con una maglia da titolare ed è rimasto in campo per 77 minuti prima di essere sostituito, dopo aver preso anche un cartellino giallo. Le reti olandesi sono state griffate da Emegha, van Der Berg e da un autorete di Eile.