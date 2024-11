Di nuovo contro l'Irlanda.

Ancora assist per #Rouhi

Stavolta su punizione.

(oggi centrale nella difesa a 4)



9 gare con la U21: 1 4#Juventus https://t.co/cNPox3BISr pic.twitter.com/noIL2m47xl — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ (@pazzamente_juve) November 17, 2024

torna protagonista con la Svezia Under 21 nella sfida contro l'Irlanda, mettendo a segno un altro assist, questa volta su punizione. Il difensore, che oggi gioca da centrale in una difesa a 4, continua a impressionare con la sua abilità nel contribuire sia in fase difensiva che offensiva. Con 9 presenze nella selezione Under 21 della Svezia, Rouhi ha collezionato 1 gol e 4 assist, dimostrando una crescente importanza nel suo ruolo. La sua performance in campo lo sta rendendo sempre più un punto di riferimento per la squadra, mostrando anche un buon senso della posizione.