Portogallo e Repubblica Ceca si sfidano nel loro primo match del girone F. Tra i lusitani figura Cristiano Ronaldo, partito titolare nel 3-4-3 dei portoghesi del CT Martinez. Per l'ex Juventus si tratta del sesto Europeo con la maglia del Portogallo. Il tempo passa, ma la classe no. Quella resta, non scivola addosso, resta cucita sulla pelle. Quella classe che Ronaldo ha sfoggiato in tutto il suo splendore al minuto 33. Ronaldo delizia i palati con un tacco delizioso a premiare l'inserimento del compagno di squadra Vitinha. Il centrocampista però difetta nel primo controllo favorendo il recupero dei difensori della Repubblica Ceca. Però la giocata di Ronaldo resta da antologia.