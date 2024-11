Il pareggio senza reti tra, valido per la quinta giornata di Champions League, ha diviso il mondo bianconero. Da un lato, c’è chi si aspettava qualcosa in più dalla squadra, considerando l’importanza della sfida. Dall’altro, molti sottolineano il momento delicato per via delle numerose assenze, valutando positivamente il punto guadagnato a Birmingham.Tra le note liete, spiccano le prestazioni di Conceição, sempre dinamico e pericoloso, e di Locatelli, autore di un’ottima prova in regia. Meno brillante Koopmeiners, che non ha inciso come ci si aspettava, risultando spesso fuori ritmo.Preoccupano invece le condizioni di Savona, uscito al 65’ per un problema muscolare. Si attendono le visite strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Per la Juventus, il punto conquistato mantiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi, ma servirà uno sforzo maggiore nelle prossime partite.