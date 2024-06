Il futuro di Joshua Zirkzee rimane incerto. Dell'attaccante del Bologna ne ha parlato Fabrizio Romano a Playback: "Il ManchesterUnited, si è informato sui costi dell'operazione Zirkzee, ma ha preso informazioni anche su altri attaccanti ed è consapevole che la priorità di Joshua è il Diavolo. Lo United cerca un attaccante da affiancare ad Hojlund, ma sanno della priorità dell'olandese. Vediamo se il Milan chiude questo matchpoint. Per il centrocampo i nomi in lista sono Wieffer e Hojbjerg". L'olandese, chiamato in nazionale in extremis per l'europeo, era nella lista anche della Juventus che però al momento ha altre priorità e quindi non ha approfondito la situazione.