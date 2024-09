Adrien Rabiot continua a rimanere senza squadra. Il giocatore aveva deciso di non rinnovare con la Juventus, chiudendo la sua esperienza in bianconero dopo cinque stagioni. Ad oggi però l'ex Paris Saint-Germain è ancora senza una squadra, anche perchè le richieste economiche della mamma-agente del giocatore sono importanti. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il centrocampista francese e vice campione del mondo avrebbe rifiutato categoricamente le offerte arrivate da Arabia Saudita e Turchia. Il giocatore infatti vorrebbe restare in Europa e firmare un contratto in uno dei maggiori campionati europei.