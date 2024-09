La Juventus ha inserito nella lista Champions il centrocampista brasiliano Arthur. Il giocatore però è fuori dal progetto bianconero, anche a causa del lauto ingaggio che percepisce. Nella passata stagione l'ex Barcellona aveva giocato nella Fiorentina, che però ha deciso di non riscattarlo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, al momento non è arrivata nessuna offerta per il giocatore bianconero. Al momento la Juventus lo tiene in rosa ed eventualmente aspetterà il mercato di riparazione per un'offerta. Nell'ultima stagione in maglia viola il giocatore ha trovato anche due gol e quattro assist.