Con l’ultima settimana del mercato estivo alle porte, ilcontinua a considerare la situazione di Jadon Sancho ancora aperta. Nonostante le speculazioni e i cambiamenti nel panorama calcistico, il futuro dell’attaccante inglese non è ancora deciso.Laha recentemente riavviato i contatti con l'entourage di Sancho, confermando il suo interesse per il giocatore. Il calciatore rimane uno dei nomi principali sulla lista della Vecchia Signora, che cerca di rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione.Nel frattempo, il Paris Saint-Germain non ha ancora presentato offerte formali per Sancho, lasciando il campo libero ad altri club interessati. La corsa per l'attaccante inglese è quindi ancora aperta, con diverse squadre che potrebbero fare un tentativo prima della chiusura della finestra di mercato. Lo scrive Fabrizio Romano.