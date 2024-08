La Juventus su Conceicao, si muove anche il Porto

Ilha raggiunto un accordo con l'Arsenal per il ritorno di Fábioin prestito. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, sia il giocatore che il suo agente, Jorge Mendes, hanno dato il loro via libera all'operazione, che ora è nelle fasi finali delle trattative.Tuttavia, come sottolineato anche da David Ornstein, il Porto procederà con il trasferimento di Fábio Vieira solo se e quando Francisco Conceição lascerà il club.Il ritorno di Fábio Vieira rappresenterebbe un rinforzo importante per il Porto, che intende puntare sulla qualità del centrocampista per affrontare al meglio la stagione in corso., ma tutti gli occhi sono puntati sull'esito delle trattative per Conceição, da cui dipende l'eventuale ufficialità del ritorno di Vieira al Dragão.





