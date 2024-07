Lacontinua a muoversi sul mercato, ma non solo per i giocatori pronti a vestire subito la prima maglia del club bianconero. Giuntoli si sta muovendo anche per il futuro della Vecchia Signora. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, lasi sta interessando al giovane, terzino classe 2005 delche ha ben figurato all'con la Turchia. Il club tedesco però vuole tenerlo, visto che lo ritiene un giocatore chiave. Contro Francia e Spagna il giocatore è rimasto in campo per tutti i novanta minuti di gioco, dando buone sensazioni.