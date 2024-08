Tra la Juventus e il Nizza continua la trattativa per Jean-Claire Todibo. Il difensore centrale francese ex Barcellona è da diverso tempo nel mirino del club bianconero. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i colloqui tra i due club stanno proseguendo dopo che il Nizza ha rifiutato una prima offerta da 30 milioni in prestito con opzione. Si tratta comunque di una prima offerta per poter aprire le conversazioni. Il giocatore resta intenzionato ad andare alla Juventus, anche per questo motivo i discorsi tra le parti andranno avanti.



