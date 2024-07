Secondo Fabrizio Romano, ilha informato ufficialmente ladi non voler esercitare l’opzione di riscatto per Sofyan. Il centrocampista marocchino, in passato obiettivo della Juventus, tornerà in Italia tra mercoledì e giovedì per unirsi temporaneamente alla squadra di Palladino. Tuttavia, dato l'interesse di diversi club europei, è molto probabile che Amrabat non rimanga a lungo in Serie A. Questa situazione apre nuove prospettive di mercato per il giocatore, che potrebbe presto trovare una nuova destinazione fuori dall'Italia, proseguendo la sua carriera in un altro campionato.