La Juventus continua a lavorare per portare Teun Koopmeiners in bianconero. L'olandese è considerato prioritario per il progetto tecnico di Thiago Motta e lo stesso giocatore sembra voler forzare la mano per lasciare Bergamo e accasarsi alla Juventus. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo profilo X, tra la società piemontese e orobica i colloqui sono positivi. I contatti tra le parti stanno andando avanti. Koopmeiners ha giù trovato un accordo con il club bianconero per quanto riguarda i termini personali del contratto. Situazione da seguire.