Romano - 'Cambiaso non sta spingendo per lasciare la Juventus'

Andreanon sta spingendo per lasciare la. Il giovane esterno italiano, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è profondamente legato al club bianconero e al calcio italiano. Tuttavia, l’interessamento del Manchester City ha aperto scenari intriganti. Quando una squadra di tale prestigio chiama, è normale valutare l’opportunità, ma la decisione finale spetterà allaIl club bianconero dovrà ora decidere se trattenere il talentuoso giocatore o prendere in considerazione l’offerta del City, nel momento in cui questa dovesse arrivare. Cambiaso, dal canto suo, ha dimostrato fedeltà alla Juve, e al momento non sta spingendo per lasciare Torino.