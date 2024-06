Non solo Federico(che piace pure al Napoli di Antonio Conte). Come confermato da Sky Sport, guardando in casalaha messo nel mirino anche Matias, giocatore che piace molto a Daniele De Rossi. Il giovane argentino potrebbe essere sacrificato dai bianconeri per fare cassa, ma solo nel caso in cui arrivasse alla Continassa un'offerta compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il classe 2003, reduce da un'esperienza decisamente positiva in prestito al Frosinone, ha parecchie estimatrici anche in Premier League.