Dopo i pareggi di ieri di Milan e Inter, anche lanon è riuscita a portare a casa più di un punto dal match di questa sera in trasferta contro il. 0-0 il risultato finale della partita, che ha visto in campo per 90 minuti anche l'ex Juventus, che però non è riuscito a incidere. Un po' di spazio, dal 68' in poi, anche per, che non è andato in goal ma ha comunque dato una scossa alla sua squadra (pur restando sul mercato).Al termine della partitaha parlato così di Soulè, ai microfoni di DAZN: "Lui deve fare quello, oltre al lavoro in fase difensiva, è sempre nel vivo della partita. A volte sbaglia qualcosa ma cercavamo un giocatore così, mi è piaciuto e credo che migliorerà sempre, anche nell'intesa con i compagni".