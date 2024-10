Dybala non convocato per Monza-Roma: il motivo

La Roma dovrà fare a meno dinella prossima giornata di Serie A. L'ex numero 21 della Juve, infatti, non è tra i convocati di Ivan Juric per la trasferta di, prevista per domani alle 18:00. Oltre alla Joya, anche il neo arrivato Matsnon sarà presente insieme ai compagni giallorossi.L'argentino ha avuto una ricaduta dopo il risentimento muscolare al flessore sinistro, che lo aveva costretto al cambio contro. Brutte notizie dunque per la Roma, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti.