Come riportato da Calcio & Finanza, che ha avuto modo di consultare tutti i documenti, lasi attende dalla UEFA una multa da 3 milioni di euro per i risultati dell'esercizio finanziario 2023/24, chiuso con un rosso di 81 milioni di euro. È quanto emerge appunto dal bilancio al 30 giugno 2024, che ha visto gli investimenti dei Friedkin nel club crescere a oltre 900 milioni di euro. La cifra è già stata accantonata e dipende dal Settlement Agreement per ilche prevede, appunto, "anche un meccanismo di sanzioni pecuniarie e sportive legato principalmente alla violazione dei sopra indicati target finanziari (con sanzioni proporzionate all'entità della potenziale violazione)".