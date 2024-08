Il RCha giudicato insufficiente l'ultima offerta presentata dalla AS Roma per Kevincome riporta Sky Sport. Il club francese non ha accettato la proposta della società giallorossa, ritenendola non all'altezza del valore del difensore austriaco. Per riuscire a chiudere la trattativa, sarà necessario un ulteriore sforzo economico da parte della Roma, che dovrà rivedere al rialzo la propria offerta. La situazione rimane in bilico, ma il club capitolino sembra intenzionato a proseguire le negoziazioni per assicurarsi il giocatore. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, con la Roma pronta a tornare alla carica per Danso, ma attenzione all'opzioneche potrebbe tornare di moda in casa giallorossa.