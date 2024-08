Rogerio, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Nosso Futebol, community e broadcaster della Bundesliga in Brasile. Il laterale brasiliano, oggi al Wolfsburg - ha parlato dei suoi allenamenti ai tempi della Juve e del rapporto con Giorgio Chiellini:"Si dice spesso che i brasiliani sono i migliori al mondo con la palla, quindi la difficoltà principale è giocare senza palla. Quando sono arrivato alla Juventus, stavamo allenando la linea difensiva. Io ero sulla sinistra, c'erano anche Chiellini e Barzagli al centro e De Sciglio a destra. Facevamo un sacco di lavoro di oscillazione per la linea difensiva, ed io ero sempre indietro (ride). Così Chiellini attirava spesso la mia attenzione e io dicevo "che tipo severo" (ride). Poi, alla fine dell'allenamento, mi disse: "Rogério, so che sei arrabbiato con me, ma è questo che devi migliorare: la tua abilità con la palla è molto buona, ma migliorando anche questi aspetti avrai una lunga carriera". Ho iniziato a studiare come si allenavano, come si posizionavano con il corpo, ecc. Il calcio qui è molto tattico e studiato, molte squadre giocano a uomo".