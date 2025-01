Rodrigo Bentancur, come sta

Rodrigo #Bentancur no se levanta después de haber caído en esta jugada

Esperemos que el jugador uruguayo, ex #Juventus se encuentre bien#Juve

pic.twitter.com/WBFTDEAUre — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) January 8, 2025

Una dinamica particolare ha portato all'infortunio dell'ex centrocampista della Juventus Rodrigoche nel corso della gara tra il suo Tottenham ed il Liverpool sugli sviluppi di un corner ha provato a colpire la palla di testa ma poi si è accasciato al suolo. Sembra che l'uruguaiano abbia perso i sensi dopo 15 minuti dal calcio d'inizio della gara. Subito sono intervenuti i soccorsi, il giocatore è rimasto a terra per otto minuti e c'è apprensione per capire quali siano le sue condizioni. Di seguito il video di quanto accaduto.Il Tottenham ha da poco diramato un comunicato sulle condizioni del centrocampista. "Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui